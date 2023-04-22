Baki Ersoy: 'Milliyetçi Hareket Partisi her gittiğimiz yerde inanılmaz bir teveccüh görmektedir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Mustafa Baki Ersoy, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programında, “Milliyetçi Hareket Partisi her gittiğimiz yerde inanılmaz bir teveccüh görmektedir” dedi.

MHP Kayseri Milletvekilleri ve İl teşkilatı, Ülkü Ocakları İl Başkanlığında ve parti binasında yapılan programlarla bayramlaştı. İlk olarak Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’na gelen milletvekili adayları ülkü ocakları teşkilatı tarafından yoğun ilgiyle karşılandıı. Adaylar burada partililer ve ülkü ocakları teşkilatı ile tek tek tokalaşarak, bayramlaştı. Burada bir konuşma yapan MHP Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Mustafa Baki Ersoy, ”İlk önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara farkla seçtireceğiz. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi’ni Kayseri’de birinci parti yapacağız. Bugün muazzam bir kalabalık var. Gençlerimiz yetişiyor. Buradan yetişen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ve ağabeylerimiz çok büyük bir aile havasını burada estiriyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi her gittiğimiz yerde inanılmaz bir teveccüh görmektedir. Bugün itibariyle taşradaki tüm ilçelerimizi gezdik. STK’lara gittik. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımız ile kucaklaştık. Gördüğüm tablo şudur ki; Milliyetçi Hareket Partisi’ni Kayseri’de birinci parti yapabilme adına sanki sözleşmiş gibi vatandaşlarımız teveccühte bulunuyor. Bu bizim çalışmalarımızda rehavete kapılmayacağımızı gösterdiği gibi daha fazla çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Bugün bu muazzam kalabalığı burada gördükten sonra inancım bir kez daha pekişmiştir” şeklinde konuştu.

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik de, “Yaklaşan seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nin mecliste yeterli çoğunlukla temsil edilebilmesi, milletvekili sayımızın fazlalaşması hususunda da yüksek gayret gösteren milletvekili adaylarımıza teşekkür ederek, hepinize hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Buradaki programın sona ermesinin ardından milletvekili adayları ve partililer MHP İl Başkanlığına geçti. Milletvekili adaylarını burada yoğun bir kalabalık karşılarken, adaylar burada da partililerle tek tek bayramlaştı.