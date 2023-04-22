Baki Ersoy: 'Milliyetçi Hareket Partisi her gittiğimiz yerde inanılmaz bir teveccüh görmektedir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Mustafa Baki Ersoy, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında, 'Milliyetçi Hareket Partisi her gittiğimiz yerde inanılmaz bir teveccüh görmektedir' dedi.

PAYLAŞ
  • 22.04.2023 17:30
  • Güncelleme: 22.04.2023 19:39
  • 46
Baki Ersoy: 'Milliyetçi Hareket Partisi her gittiğimiz yerde inanılmaz bir teveccüh görmektedir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Mustafa Baki Ersoy, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programında, “Milliyetçi Hareket Partisi her gittiğimiz yerde inanılmaz bir teveccüh görmektedir” dedi.

MHP Kayseri Milletvekilleri ve İl teşkilatı, Ülkü Ocakları İl Başkanlığında ve parti binasında yapılan programlarla bayramlaştı. İlk olarak Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’na gelen milletvekili adayları ülkü ocakları teşkilatı tarafından yoğun ilgiyle karşılandıı. Adaylar burada partililer ve ülkü ocakları teşkilatı ile tek tek tokalaşarak, bayramlaştı. Burada bir konuşma yapan MHP Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Mustafa Baki Ersoy, ”İlk önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara farkla seçtireceğiz. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi’ni Kayseri’de birinci parti yapacağız. Bugün muazzam bir kalabalık var. Gençlerimiz yetişiyor. Buradan yetişen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ve ağabeylerimiz çok büyük bir aile havasını burada estiriyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi her gittiğimiz yerde inanılmaz bir teveccüh görmektedir. Bugün itibariyle taşradaki tüm ilçelerimizi gezdik. STK’lara gittik. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımız ile kucaklaştık. Gördüğüm tablo şudur ki; Milliyetçi Hareket Partisi’ni Kayseri’de birinci parti yapabilme adına sanki sözleşmiş gibi vatandaşlarımız teveccühte bulunuyor. Bu bizim çalışmalarımızda rehavete kapılmayacağımızı gösterdiği gibi daha fazla çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Bugün bu muazzam kalabalığı burada gördükten sonra inancım bir kez daha pekişmiştir” şeklinde konuştu.

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik de, “Yaklaşan seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nin mecliste yeterli çoğunlukla temsil edilebilmesi, milletvekili sayımızın fazlalaşması hususunda da yüksek gayret gösteren milletvekili adaylarımıza teşekkür ederek, hepinize hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Buradaki programın sona ermesinin ardından milletvekili adayları ve partililer MHP İl Başkanlığına geçti. Milletvekili adaylarını burada yoğun bir kalabalık karşılarken, adaylar burada da partililerle tek tek bayramlaştı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Majid Hosseini'ye 2 maç ceza

Majid Hosseini'ye 2 maç ceza

Kayserispor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç'tan STK'lara 'Bayram' Ziyareti

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç’tan STK’lara ‘Bayram’ Ziyareti

Vekil Arık, 'Bu seçim cumhuriyeti sevenlerle cumhuriyet düşmanları arasında geçecek'

Vekil Arık, “Bu seçim cumhuriyeti sevenlerle cumhuriyet düşmanları arasında geçecek”

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saadet'li Arıkan: 'Artık gönüllerdeki sempatiyi sandığa yansıtma zamanıdır'

Saadet'li Arıkan: 'Artık gönüllerdeki sempatiyi sandığa yansıtma zamanıdır'

Baki Ersoy: 'Milliyetçi Hareket Partisi her gittiğimiz yerde inanılmaz bir teveccüh görmektedir'

Baki Ersoy: 'Milliyetçi Hareket Partisi her gittiğimiz yerde inanılmaz bir teveccüh görmektedir'

DAHA FAZLA
Bakan Akar, 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 21 olduğunu açıkladı

Bakan Akar, 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 21 olduğunu açıkladı

Vali Çiçek: 'Çocukların donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır'

Vali Çiçek: 'Çocukların donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır'

Büyükşehir'den 23 Nisan'a özel 'çocuk şenliği'

Büyükşehir'den 23 Nisan'a özel 'çocuk şenliği'

ERÜ'den tarım uygulamaları için 'nano' çözüm

ERÜ'den tarım uygulamaları için 'nano' çözüm

KAYÜ Rektörü Karamustafa: 'Çocuklarımızı ne kadar sağlam yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar sağlam olacaktır'

KAYÜ Rektörü Karamustafa: 'Çocuklarımızı ne kadar sağlam yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar sağlam olacaktır'