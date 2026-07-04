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Baki Ersoy: Bu takımlar düşerse şehir düşer, bizde buna müsade etmeyiz

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle lige katılamayacağının duyurulması ardından konuyu köşesine taşıyan gazeteci Metin Sönmez'in gönderisini paylaşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 'Bu takımlar düşerse şehir düşer, bizde buna müsade etmeyiz' dedi.

Baki Ersoy: Bu takımlar düşerse şehir düşer, bizde buna müsade etmeyiz

Baki Ersoy: Bu takımlar düşerse şehir düşer, bizde buna müsade etmeyiz

(RHA)- Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol’un yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle lige katılamayacağının duyurulması ardından konuyu köşesine taşıyan gazeteci Metin Sönmez’in gönderisini paylaşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Bu takımlar düşerse şehir düşer, bizde buna müsade etmeyiz” dedi.

Geçmiş yıllarda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde önemli başarılara imza atan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında da temsil eden Melikgazi Kayseri Basketbol, artan maliyetler nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Kulüp yönetimi ekonomik nedenler nedeniyle lige katılmama kararı aldı. Konuyu köşesine taşıyan gazeteci Metin Sönmez, yıllardır başarıyla mücadele eden takımın ligde tutulması gerektiğini belirtti. Sönmez’in gönderisini sosyal medyada paylaşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Bu takımın ligden çekilmesi doğru olmaz, zaten gönlümüzde razı olmaz, ben Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ile görüşüp şehirde ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu takımlar düşerse şehir düşer, bizde buna müsade etmeyiz. Sevdamız Kayseri” ifadelerine yer verdi.
 

Haber Merkezi

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