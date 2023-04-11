Baki Ersoy'dan 500 soba ve 5000 iaşe paketi yardımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ihtiyaç sahiplerine iaşe paketi ve soba yardımı yaptı.

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  • 11.04.2023 16:26
  • Güncelleme: 12.04.2023 09:07
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Baki Ersoy'dan 500 soba ve 5000 iaşe paketi yardımı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ihtiyaç sahiplerine iaşe paketi ve soba yardımı yaptı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tarafından yapılan yardımla, ihtiyaç sahiplerine toplamda bin 500 soba ve 5 bin kişilik iaşe paketi dağıtılacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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