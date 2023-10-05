Baki Ersoy'dan Çiftçilere Müjde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri’de bulunan hububat üreticilerinin kışlık ekimler için hazırlık dönemi çerçevesinde ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteklerinin Ziraat Bankası kartlarına tanımlandığını söyledi.

MHP Milletvekili Ersoy ’Kayserili çiftçi kardeşlerimize hayırlı olsun’ başlığıyla yaptığı açıklamasında; Kayserimizde bulunan hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi çerçevesinde ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre destekleri Ziraat Bankası kartlarına tanımlanmıştır. Bu çerçevede; 25 bin 102 çiftçimize toplamda 363 milyon 175 bin 684 TL destek ödemesi gerçekleşmektedir. Kayserili çiftçi kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.