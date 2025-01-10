Baki Ersoy'dan Devlet Bahçeli'ye Kayseri Raporu

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Kayseri halkının selam ve saygılarını iletti. Ersoy, Kayseri ve ilçeleriyle ilgili TBMM odaklı gerçekleştirdiği çalışmaları rapor halinde Bahçeli'ye sundu.

Baki Ersoy'dan Devlet Bahçeli'ye Kayseri Raporu

Bahçeli'den Kayseri'ye Övgü

Genel Başkan Bahçeli, Kayseri'ye yönelik çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek, "Kayseri halkı en zor günlerimizde bile davamıza, partimize hep sahip çıkmış ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Kayseri halkı en güzel hizmeti her daim hak etmektedir. Kayseri’ye hizmet konusunda ne zaman bana ihtiyaç olursa her daim sizi beklerim," dedi.

Ersoy, "Kayseri sevdası bizim yürekten içselleştirdiğimiz bir sevdamız iken, Kayseri halkının vefasını hiç unutmayan Liderimizin bu anlamlı sözleri, bizim çalışmalarımıza ayrı bir motivasyon gücü vermiştir. Kayseri halkının her derdi bizim derdimiz, her sevinci bizim sevincimiz temel ölçümüzdür," ifadelerini kullandı.

Ersoy, çalışmalarına ve Kayseri halkına yakın ilgi gösteren Devlet Bahçeli'ye sonsuz şükranlarını ve teşekkürlerini sundu. "Allah onun liderliğinde hizmetlerimizi daim etsin," diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Merkezi

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