Baki Ersoy'dan duygu yüklü paylaşım

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Kayseri Milletvekili Adayı Gazi Mete Kurt'un fotoğrafını paylaşarak Desteklerinizle iki komutanımızı 'Gazi Mecliste' buluşturacağız ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ
  • 16.04.2023 09:34
  • Güncelleme: 16.04.2023 09:57
  • 49
Baki Ersoy'dan duygu yüklü paylaşım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Kayseri Milletvekili Adayı Gazi Mete Kurt’un fotoğrafını paylaşarak; "Desteklerinizle iki komutanımızı ’Gazi Mecliste’ buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Milli Savunma Bakanı Akar ile milletvekili adayı Gazi Mete Kurt’un tokalaştığı fotoğrafları paylaştı. Bu kare aziz Türk Milleti’ne çok şey anlatıyor başlığıyla yaptığı paylaşımda Ersoy; "Bir tarafta ordumuzun şerefli komutanı MSB Hulusi Akar, diğer tarafta ’vatanımın ha ekmeğini yemişim, ha uğruna kurşun’ diyen MHP 4. sıra milletvekili adayı Gazi Mete Kurt. Desteklerinizle iki komutanımızı ’Gazi Mecliste’ buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakan Akar Ve Başkan Büyükkılıç'tan tarihi kapalı çarşı esnafına ziyaret

Bakan Akar Ve Başkan Büyükkılıç'tan tarihi kapalı çarşı esnafına ziyaret

Talasgücü Belediyespor 3'üncü Lig iddiasını korudu

Talasgücü Belediyespor 3’üncü Lig iddiasını korudu

SON DAKİKA… İYİ Partili Özvarinli, AK Parti'ye geçti

SON DAKİKA… İYİ Partili Özvarinli, AK Parti’ye geçti

Talas Yaman Dede Camii

Talas Yaman Dede Camii

Bakan Akar, vekil adayı Mete Kurt'u ziyaret etti

Bakan Akar, vekil adayı Mete Kurt’u ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir'e EMITT 2023'te Kış Turizmi Alanında En İyi Stant Dekoru Ödülü

Kayseri Büyükşehir'e EMITT 2023'te Kış Turizmi Alanında En İyi Stant Dekoru Ödülü

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

4
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

5
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

6
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KAYSO Başkanı Büyüksimitçi: 'A400M uçaklarının fabrika düzeyi bakımlarının Kayseri'de yapılması Türkiye için büyük şans'

KAYSO Başkanı Büyüksimitçi: “A400M uçaklarının fabrika düzeyi bakımlarının Kayseri’de yapılması Türkiye için büyük şans”

Talas'ın 'Gezici Kanser Tarama Aracı' yollarda

Talas'ın 'Gezici Kanser Tarama Aracı' yollarda

DAHA FAZLA
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı yapıldı

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı yapıldı

Yağış nedeniyle TIR devrildi

Yağış nedeniyle TIR devrildi

Baki Ersoy'dan duygu yüklü paylaşım

Baki Ersoy'dan duygu yüklü paylaşım

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Rektör Karamustafa: 'Kayseri sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle önemli turizm şehirlerindendir'

Rektör Karamustafa: 'Kayseri sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle önemli turizm şehirlerindendir'