Baki Ersoy'dan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ihtiyaç sahiplerine iaşe paketi ve soba yardımı yaptı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tarafından yapılan yardımla, ihtiyaç sahiplerine toplamda bin 500 soba ve 5 bin kişilik iaşe paketi dağıtılacak.