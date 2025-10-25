Baki Ersoy'dan Katar'a Bozkurt selamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 3 günlük ziyaret için Körfez ülkelerine ziyarete giden Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy, Katar'lıları Bozkurt selamıyla selamlayarak, 'Yap bir bozkurt, dünya görsün!' paylaşımı yaptı.

