Baki Ersoy'dan Katar'a Bozkurt selamı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 3 günlük ziyaret için Körfez ülkelerine ziyarete giden Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy, Katar'lıları Bozkurt selamıyla selamlayarak, 'Yap bir bozkurt, dünya görsün!' paylaşımı yaptı.
