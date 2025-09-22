Baki Ersoy'dan Kayserispor Taraftarına 3838 Bilet Hediye Desteği

Ersoy, yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren, yani 22 Eylül 2025 itibarıyla, Kayserispor Lisanslı Ürünler Mağazamızdan 1038 TL ve üzeri alışveriş yapan 3838 taraftarımıza Beşiktaş ve Gençlerbirliği maç biletlerini hediye ediyorum” ifadelerini kullandı. Taraftarların, uygun tarihli fişlerini Passolig gişelerine ibraz ederek Kayserispor Passolig sahibi olmaları durumunda, belirlenen yerlerden biletlerini alabileceklerini belirtti.

Ersoy, bilet ücretlerini şahsi hesabından Kayserispor kulübü resmi hesabına yatıracağını da sözlerine ekledi. Açıklamasını “Sen Yoksan Bir Kişi Eksik, Sevdamız Kayserispor” sözleriyle tamamlayan Ersoy, taraftarların desteğinin önemine vurgu yaptı.