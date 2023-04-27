Baki Ersoy'dan miting havasında seçim çalışması

MHP Milletvekili adayı Baki Ersoy Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük fabrikalarda çalışan emekçilerle bir araya gelerek miting havasında toplantılarına devam ediyor.

Yaklaşık 100 bine yakın insanın çalıştığı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde en çok istihdamı sağlayan Anadolu Holding firmalarında çalışan işçilerin yanı sıra diğer fabriklarda çalışan işçilerle günde bir kaç kez toplantılar yaparak siyasi çalışmalarına devam eden Milletvekili adayı Baki Ersoy, her gün adeta miting havasında toplantılar düzenliyor.