Baki Ersoy'dan Sert Kayserispor Çıkışı: 'Cam Evde Oturan Taş Atmasın!'

Ersoy, açıklamasında devletin resmi kurum ve kurallarına işaret ederek sürecin hukuki zeminde yürütüleceğini belirtti. Kayseri’deki yerel ilişkilerde sıkça kullanılan “Sen, ben, bizim oğlan” anlayışının sona erdiğini vurgulayan Ersoy, “Hiç kimse evi camdansa karşıya taş atmayacak, hele ki Kayserispor’a evrak gönderenler hiç atmayacak” diyerek tepkisini dile getirdi.

Açıklamasını bir şiirle noktalayan Ersoy, şu dizelere yer verdi:

“Bize kalan aziz borç asırlık zamanlardan,

Tarihi temizlemek sahte kahramanlardan…”

Bu çıkış, Kayseri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, açıklamanın muhataplarının kim olduğu ve nasıl bir süreç izleneceği merak konusu oldu.