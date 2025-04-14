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  • Baki Ersoy'dan, 'Ticari Taksi Takip Sİstemi' ile ilgili soru önergesi

Baki Ersoy'dan, 'Ticari Taksi Takip Sİstemi' ile ilgili soru önergesi

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Ersoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya cevaplandırılmak üzere ticari taksi araçlarına getirilen takip cihazı ve güvenlik kamerası zorunluluğu ile ilgili soru önergesi verdi.

Baki Ersoy'dan, 'Ticari Taksi Takip Sİstemi' ile ilgili soru önergesi

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Ersoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya cevaplandırılmak üzere verdiği soruyla ilgili şunları söyledi: ‘Ticari taksi araçlarına getirilen takip cihazı ve güvenlik kamerası zorunluluğu, kamu güvenliği açısından önemli bir adımdır. Bu sistemlerin kurulum maliyetleri noktasında Kayseri’de faaliyet gösteren esnafımızın taleplerini dikkate alarak, konuya ilişkin sorularımızı İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya ilettik. Destekleyici adımların atılması için konunun takipçisi olacağız.’

Haber Merkezi

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