Baki Ersoy'dan Ümit Özdağ'a sert uyarı: 'Sen hiç utanmıyor musun!'

Ümit Özdağ, dün MHP’li vekil Baki Ersoy’un Devlet Bahçeli ile çekilmiş fotoğrafının üstüne Avrupa’da yaşayan Kürt yazar Kadir Amaç'ın montajlandığı bir içeriği sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaştığ montaj fotoğrafı gerçek gibi takdim eden Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kadir Amaç, PKK’nın ‘özel harp’ elemanı, Kandil-DEM bağlantısı, İran, Afrin karıştırıcısı, Devlet Bahçeli ziyaretçisi, ‘Brüksel lahanası turşucusu’ Brüksel’deki 3 katlı evinden yana yakıla süreci Ümit Özdağ engelliyor diye ağlıyor. Siz Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için saldırmaya devam edin, Zafer Partisi savunmaya devam edecek. Yine Türkiye Cumhuriyeti kazanacak."

Baki Ersoy ise Özdağ’ın açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Ersoy, paylaşımında “Maalesef seviyen bu Ümit Özdağ” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

Baki Ersoy'un bu seviyesiz paylaşıma tepkisine rağmen fotoğrafı kaldırmayan Ümit Özağ'a bu kez Ersoy, sert ifadelerle yüklendi:

'Hala paylaşımın duruyor ve benim fotoğrafım üzerinden fotomontaj olan bir görsel ile iftira ile algı siyaseti yapıyorsun. Sen bu durumdan hiç utanmıyor musun

@umitozda