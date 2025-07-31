Baki Ersoy'dan Vali Gökmen Çiçek'e Destek: CHP'nin 'Histeri Nöbeti'ne Sert Tepki

Baki Ersoy, ‘Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’i, gerçekleştirdiği bir görüşme üzerinden hedef alan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, kendi genel başkanlarının bir tarikat liderinin elini öptüğü fotoğrafı hatırlıyor mu acaba? ’ diyerek Genç'in paylaşımını ‘öteklileştirme ve fitne bombası’ olarak nitelendirdi.

Ersoy, Çiçek’in Kayseri’de göreve başladığı günden itibaren halkla gönül kucaklaşmasını sağladığını belirterek, onun çalışkanlığı, disiplini ve güler yüzü ile halkın takdirini kazandığını ifade etti. "38 Ayar Adam" nitelendirmesiyle halkın gönlünde özel bir yer edindiğini söyleyen Ersoy, Çiçek’in deprem döneminde Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yürüttüğü seferberlik çalışmalarının da onun özverili bir halk adamı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Aşkın Genç’in Vali Çiçek’in kucaklayıcı tutumunu eleştirmesini "histeri nöbeti" olarak nitelendiren Ersoy, bu tür eleştirilerin mantık ve vicdanla bağdaşmadığını, Kayseri’nin huzuruna atılmış bir ayrıştırma ve ötekileştirme bombası olduğunu ifade etti. Ersoy, CHP’nin geçmişteki tutumlarını hatırlatarak, "Kendi genel başkanlarının bir tarikat liderinin elini öptüğü fotoğrafı hatırlıyor mu acaba?" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Ersoy, açıklamasında, CHP’nin laiklik kavramını yanlış anladığını ve sıkça istismar ettiğini savunarak, "Kayseri halkı muhafazakâr, milliyetçi ve Cumhuriyet değerlerine bağlıdır. Bu duruşlarından asla taviz vermezler." dedi. Ayrıca, halkı giyimine, kuşamına, inancına veya yaşantısına göre dışlamanın kimsenin haddi olmadığını, özellikle bu konuda sicili bozuk olan CHP’nin bu tür davranışları sergilemesinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Baki Ersoy, Kayseri halkının sağduyusunun ve sevgisinin, Vali Çiçek’in birleştirici duruşunu hedef alan bu sorumsuz tutuma itibar etmeyeceğini belirtti. Son olarak, Kayseri halkının gönlünde ayrı bir yeri olan Vali Gökmen Çiçek’in yanında olduklarını bir kez daha vurgulayarak, bu desteğin süreceğini ifade etti.