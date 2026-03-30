Baki Ersoy'dan Zafer Partisi İl Başkanı'na Sert Tehdit: 'Kayseri'de gezdirmeyiz'

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada İl Başkanı Seyit Ülkan’a yönelik Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı mensupları tarafından saldırı düzenlendiği öne sürüldü. Söz konusu iddialara MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy açıklama yaptı.

Zafer Partisi İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Kayseri İl Başkanımız Sayın Seyit Ülkan’a yönelik olarak, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı ve Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı mensupları tarafından gerçekleştirilen alçakça teşebbüsü, hukuksuz ve kabul edilemez saldırıyı en sert şekilde lanetliyoruz. İl Başkanımızın, yalnızca kızını keman kursundan almak üzere bulunduğu bir anda hedef alınması; bu saldırının ne kadar pervasız, organize ve ahlaki değerlerden tamamen yoksun bir zihniyetin ürünü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sivil bir ortamda, bir babanın evladıyla ilgili en doğal hakkını yerine getirirken saldırıya uğraması, sadece şahsına değil, aynı zamanda toplumsal huzura ve insanlık onuruna yönelmiş açık bir tehdittir. “Ülkücü ülkücünün öz kardeşidir” söyleminin arkasına sığınanların, ülkücü köklerinden gelen bir isme, bir siyasi parti il başkanına dahi bu denli düşmanca yaklaşabilmesi; saldırıyı gerçekleştiren yapının ne denli yozlaştığını gözler önüne sermektedir. Bu saldırı, sadece bir kişiye değil; siyasi ahlaka, toplumsal barışa ve kardeşlik hukukuna indirilmiş bir darbedir. İl Başkanımız ve İl Başkanlığımız bünyesindeki avukatlarımız tarafından derhal Kayseri Emniyet Müdürlüğü nezdinde gerekli tüm hukuki girişimler başlatılmış olup, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Bu saldırının failleri ve varsa azmettiricileri, hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir.

Hiç kimse, hiçbir yapı ya da oluşum; şiddet yoluyla Zafer Partisi’ni sindirebileceğini, geri adım attırabileceğini ya da yolundan çevirebileceğini düşünmemelidir. Bu tür kirli ve korkak saldırılar, yalnızca kararlılığımızı daha da pekiştirir. Zafer Partisi olarak; hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, ancak gereken tüm kararlılığı göstererek bu sürecin sonuna kadar gideceğimizi, sorumluların adalet önünde hesap vermesi için her türlü yasal mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri, destekleyenleri ve sessiz kalanları tarihin ve milletin vicdanına havale ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Ülkü Ocakları: MHP’nin şah damarıdır. Kaynağını Orhun’dan, ilhamını Söğüt’ten, inancını Kâbe’den, kararlılığını Başbuğ Türkeş’ten alır. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanımız Halit Yağmur’a yapılan hadsizliği kendimize sayar kim olduğu fark etmeksizin Kayseri’de gezdirmeyiz. O korkudan Kayseri stadyumunda tuvalete saklanan genel başkan bozuntusuna da iletin ve unutmayın ki; Çakalların hükmü Bozkurt ayağa kalkana kadardır. Yaşasın Ülkü Ocakları" ifadelerine yer verdi.