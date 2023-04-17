Baki Ersoy, dur durak bilmiyor!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Adayı Baki Ersoy, neredeyse günün tamamını programla doldurarak, halkla buluşmalarına devam ediyor.

MHP'den Kayseri 2. sıra adayı olan Baki Ersoy, sahur programları dahil günün büyük bir bölümünde aktif olarak tanıtım toplantılarıyla halkla kucaklaşmaya çalışıyor.

İlçe ziyaretleri yanı sıra tarım ve ziraatçılık bakımından önemli bir bölge olan Yeşilyurt halkıyla'da buluşarak onların dertlerini dinledi.