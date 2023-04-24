Baki Ersoy Emekçilerle Bellona'da
Erciyes Anadolu Holding Bünyesinde hizmet veren Bellona-6 A.Ş'de emekçilerle bir araya gelen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 'gece uyumadan, gündüz yorulmadan çok çalışacağız' diyerek seçim çalışmalarına devam ediyor.
- 24.04.2023 12:31
- Güncelleme: 24.04.2023 12:31
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Erciyes Anadolu Holding Bünyesinde hizmet veren Bellona-6 A.Ş’de emekçilerle bir araya gelen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ‘gece uyumadan, gündüz yorulmadan çok çalışacağız’ diyerek seçim çalışmalarına devam ediyor.
Haber Merkezi
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