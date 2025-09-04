  • Haberler
Baki Ersoy, ERÜ sağlık emekçilerinin hakları için devreye girdi

Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Erciyes Üniversitesi bünyesinde görev yapan sağlık işçilerinin geriye dönük ikramiyeleri ve diğer taleplerine ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile ilgili bakanlığa önerge sundu.

Sağlık hizmetlerinde fedakârca görev yapan işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, ikramiyelerin yatırılması ve hak ettikleri iyileştirmelerin yapılması için Meclis gündemine taşıdığı önerge ile ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Erciyes Üniversitesi bünyesinde çalışan Sağlık İşçileri’nin geriye yönelik ikramiyelerinin yatırılması ve diğer talepleri ile ilgili bakanlığa ve YÖK Başkanlığına önergemizi sunulmuş bulunuyoruz. Emektar sağlık işçilerimizin yanında olacağız. ”

Milletvekili Baki Ersoy, konunun takipçisi olacaklarını belirterek sağlık emekçilerinin haklarının korunması ve sorunlarının çözülmesi için tüm girişimlerin yapılacağını ifade etti.

