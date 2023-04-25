Baki Ersoy KAYMOS'u ziyaret etti
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy seçim çalışmaları kapsamında Kayseri Mobilyacılar Derneği KAYMOS yönetimini ziyaret etti.
- 25.04.2023 14:07
- Güncelleme: 25.04.2023 14:07
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy seçim çalışmaları kapsamında Kayseri Mobilyacılar Derneği KAYMOS yönetimini ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri 2. sıra Milletvekili adayı Baki Ersoy, 'gece uyumadan, gündüz yorulmadan' sloganıyla yaptığı seçim çalışmaları kapsamında KAYMOS Yönetimiyle bir araya geldi.
Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Hasan Arapoğlu ve yönetimiyle bir süre sohbet eden Ersoy, mobilyacıların sorunlarını be beklentilerini dinledi.
Haber Merkezi
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