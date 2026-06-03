Baki Ersoy, Kayseri'de çöken yolu TBMM gündemine taşıdı

Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle bir soru önergesi sundu. Önergesinde, yaklaşık iki aydır ulaşıma kapalı olan yol nedeniyle bölge halkı ve üreticilerin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti.

Baki Ersoy’un önergesinde, yol çökmesinin meydana geldiği kesimde yürütülen çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi talep edildi. Ayrıca, tamamlanan teknik incelemeler doğrultusunda hazırlanan proje ve uygulama takvimi ile yolun hasat sezonu başlamadan yeniden ulaşıma açılması için yapılan planlamalar ve alternatif güzergâhlarda alınması öngörülen tedbirler de soruldu.

Bölge Halkının Sorunları

Ersoy, bölge halkının ulaşımda ciddi zorluklar yaşadığını ve alternatif güzergahların özellikle ağır tonajlı araçlar için yetersiz kaldığını belirtti. Hasat dönemi yaklaşırken, üreticilerin ürünlerini pazara ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ulaştırma konusunda sorun yaşayabileceğine dikkat çekti.

Sosyal Medya Açıklaması

Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Felahiye Obruk Mevkii’nde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı bulunan Felahiye-Kayseri yolunu TBMM gündemine taşıdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun cevaplandırması istemiyle verdiğimiz soru önergesinde;

Yolun yeniden ulaşıma açılma sürecini

✅ Çalışmaların son durumunu

✅ Hasat dönemi öncesi planlamaları sorduk.

Kayseri’mizin ve hemşehrilerimizin taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Baki Ersoy'un bu girişimi, bölgedeki ulaşım sorunlarının çözülmesi ve halkın mağduriyetinin giderilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.