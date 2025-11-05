  • Haberler
Baki Ersoy, Kayserispor Başkanları Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Kayserispor, başkan Nurettin Açıkalın, asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi, milletvekili Baki Ersoy ve kulüp antrenörü Vito Tercolo, 'talimatlara aykırı hareket' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Kayserispor'un 02.11.2025 tarihinde oynadığı Kayserispor - Kasımpaşa Süper Lig maçındaki disiplin ihlalleri detaylandırıldı.

Disiplin İhlalleri ve Sevk Gerekçeleri

Kayserispor Kulübü, Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca sevk edilirken, Baki Ersoy gibi önemli isimler de “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle aynı maddelerle PFDK’ya yönlendirildi. Açıklamada, “sportmenliğe aykırı hareket” ve “tedbire uymama” gibi diğer ihlaller de vurgulandı.

 PFDK'ya Sevk Süreci

04.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen isimlerin, kulübün geleceği açısından önemli bir rol oynaması dikkat çekiyor. Baki Ersoy’un, hem kulüp içindeki etkisi hem de milletvekili kimliğiyle bu durumu nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Bu gelişme, Kayserispor camiasında büyük yankı uyandırırken, kulübün disiplin süreçlerinin nasıl ilerleyeceği takip ediliyor.

