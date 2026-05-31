Baki Ersoy, Kayserispor'un güncel borcunu açıkladı

bKayserispor'un güncel borcu 1 milyar 100 milyon



Kayserispor’un borcu ile ilgili çıkan söylentıler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Milletvekili Baki Ersoy, bugün itibarıyla yaklaşık borç 1 Milyar 100 Milyon TL seviyesinde olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, son günlerde Kayserispor’un borcu ile alakalı çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, “Kayserispor’un borcunun 2 Milyar 200 Milyon TL olduğu yönündeki söylemlerin kasıtlı olarak ve algı amaçlı kulübe zarar vermek adına gündeme getirildiğini düşünüyorum ve bu açıklamayı da muhataplarını dikkate aldığım için değil, gerçekten Kayserispor’u hayatının merkezine koymuş gerçek Kayserisporlu kardeşlerim için yapma gereği duyuyorum. 28.02.2026 tarihinde yapılan genel kurulda kulübümüzün borcu 960 milyon TL olarak açıklanmıştır ve bu şekliyle ibra edilmiştir. Güncel futbolcu alacakları, menajer alacakları ve benzeri kalemler eklendiğinde dahi bu rakama en fazla yaklaşık 3 milyon Euro, yani 150 milyon TL civarında bir tutar ilave olur. Dolayısıyla Kayserispor’un toplam borcu Ali Çamlı Başkan ve Nurettin Açıklalın Başkan ve yöneticilerin alacakları bağış sağlandığı haliyle ki bunlar bağıştır ve bunu ben söylüyorum, bugün itibarıyla yaklaşık 1 Milyar 100 Milyon TL seviyesindedir” dedi.

BORÇLARIN YÜZDE 85-90’I, ESKİ DÖNEMLERDEN KALAN BORÇLARDIR

Baki Ersoy açıklamasının devamında, “Ayrıca bu borcun içerisinde Berna Başkan’ın yaklaşık 350 milyon TL alacağı da dahildir. Berna Başkan’a bugüne kadar da yaklaşık 500 milyon TL ödeme yapılmıştır. Ali Hoca ve Nurettin Açıkalın dönemleri dahil olmak üzere son üç sezonda 2 milyar TL’ye yakın borç ödenmiştir. Zaten geçmişte Berna Başkan’ın da ödediği borçlar ortadadır ve kamuoyunun malumudur. Bugün kalan borçların %85-90’ı, banka borçları dahil olmak üzere eski dönemlerden kalan borçlardır. Herkesin Kayserispor hakkında konuşurken rakamları çarpıtmadan, mantık ve gerçekler çerçevesinde konuşması gerekir. Tek kalemde 23 milyon Euro ödenerek tahta açılan günlerden buralara kolay gelinmedi. Başkanlarımızın verdiği emeklere saygı duymak zorundayız” açıklamasında bulundu.