Baki Ersoy, Kocasinan Mahallesinde yaşanan su sorununu DSİ’ye iletti

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, Kalkancık Mahalle Muhtarı Hacı Saygı, Karakimse Mahalle Muhtarı Feramuz Çilkoparan ve Ebiç Mahalle Muhtarı Bekir Dursun Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’u ziyaret ederek ilçede bulunan su sorunlarıyla ilgili taleplerini iletti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, su sorunlarını DSİ’ye ilettiğini belirtti. Ersoy şu ifadelere yer verdi: “Kayserimiz tarımı hakkında yaptığımız istişareler neticesinde tarafımıza iletilen; Kocasinan Höbek Göletinin yapımının yatırım programına alınması, Sarımsaklı Ovası Kapalı Sistem Sulama Projesinin yapılması, Yemliha Kapalı Sistem Sulama Projesinin çelik borularının değiştirilmesi, Ebiç Mahallesi Taşkın Kanalının yapılması, Doruklu Mahallesi Taşkın Kanalının ödeneğinin ayrılması, Süksün Kapalı Sistem Sulama Kanalının yatırım programına alınması taleplerimizi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne iletmiş bulunmaktayız. Taleplerimizin takipçisi olacağız. Sevdamız Kayseri.”