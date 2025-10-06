Baki Ersoy Meydan Okudu: 'Biz bu kulübe hırsızları, arsızları, namussuzları sokmayacağız'

Erciyes 38 FK – Ağrı 1970 Spor maçını tribünde izleyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, mavi – siyah – beyazlı takımı galibiyetinden dolayı tebrik etti. Kayserispor’un Trabzonspor’a 4-0’lık skorla mağlup olduğu müsabaka sonrası yaptığı yazılı açıklamasının sorulması üzerine milletvekili Baki Ersoy, “Kayserispor'u sadece skor olarak değerlendirmek gerekmiyor. Taraftar tabii ki skor olarak değerlendirir. Biz de kazanmasını istiyoruz ama bazen olmuyor. Kayserispor'un geçmişten gelen ciddi problemleri vardı. Bu da 2-2.5 senedir aşılıyor. Ali Çamlı döneminden gelen bir borç ödeme dönemi söz konusu. Berna Gözbaşı’nın kapattığı borçlar var. Takımın üzerinde temlikler, borçlar olunca kolay değil. Takımın bir deplasman maliyeti 3 Milyon TL. ‘Buyurun 3 Milyon TL’yi şehirde biri versin’ deyince kimse çıkmıyor. Emek gösterenlere de saygı bekliyoruz. Sadece bir paylaşım yaparak yada hariçten gazel okuyarak konuşan tipler var. Onların kim olduğunu, neden yaptıkları gayet iyi biliyoruz. Biz bu kulübe hırsızları, arsızları, namussuzları sokmayacağız” diye belirtti.

“LEŞ BEKLEYEN ÇAKALLAR GİBİ HAREKET EDİYORLAR”

Baki Ersoy açıklamasının devamında, “Onların bu kulübe girebilmesi için bizim ölmemiz gerekiyor. Bizim olduğumuz yerde bunlar olmazlar. Onu da biliyorlar. Ama böyle leş bekleyen çakallar gibi hareket ediyorlar. Benim kızdığım o. Nurettin Açıkalın ve yönetimi; taraftarıyla, futbolcusuyla teknik kadrosuyla inanılmaz bir mücadele veriyor. Kayserispor ligi çok iyi yerde bitirecektir. Erciyes 38 FK’nın şampiyon olacağına inanıyorum. Biz destekleyeceğiz. Taraftarın sabırsızlığını anlıyorum. Aksayan yerleri bizim de gördüğümüzü bilmelerini istiyorum. Ne gerekiyorsa yapılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Teknik direktör, gitmesi gerekiyorsa gidecek. Sportif direktör, gitmesi gerekiyorsa gidecek. Yönetim değişikliği olması gerekiyorsa olacak. Ama bu kulübü yapısal reformlarla birlikte yönetilebilir, sürdürülebilir bir hale getireceğiz. Gelecek sezon devre arasına kadar borçlarımızı ödeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“ADANA DEMİRSPOR ÖRNEĞİ VAR”

Ersoy açıklamasının devamında, “TFF’den gelen para da sponsorluk gelirleriyle birlikte sürdürülebilir yönetilebilir hale getireceğiz. Geçmişten borç bırakmayacağız. Kayserispor herkesin kulübü. Kayseri şehrinin kulübü. Kayseri’nin de en büyük markası. Biz taşın altına elimizi değil, kafamızı koyduk. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Taraftarımızdan rica ediyorum. Onlar da destek olsunlar. Bu takım ligi çok iyi yerlerde bitirecektir. Biz de biliyorduk 5-6 futbolcu alıp 10-12 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyip 2-3 Milyon Euro menajerlik bedeli altında sözleşmeler yapmayı. Ama yapanların halini görüyorsunuz. Bu kulüpte Bilal Başaçıkoğlu’na 120 Milyon TL para, Bertolacci’ye 6.5 milyon Euro para ödeten yöneticiler oldu. Biz bunlardan olmayacağız. Biz bonservissiz futbolcu aldık. Karakterli futbolcu aldık. Allah nasip ederse bu seneki hedef ligde kalmak, seneye de Avrupa’ya oynayacak bir Kayserispor. Sezon başında onu getir, bunu getir. Bu ay 2.5 – 3 Milyon maaş var. Nasıl ödecek bu paralar? 30 Milyon Euro’ya kulüp kurdular, transfer yaptılar. Ligde böyle takımlar var. Adana Demirspor örneği var. Biz Kayserispor’un bu hale gelmesini istemiyoruz. Allahın izniyle Kayserispor düşmez. Taraftarlarımzıın destekleriyle bizlerin emekleriyle. Ama emeğe saygı duysunlar” şeklinde konuştu.

“KONUŞACAK ÇOK ŞEY VAR”

Vekil Baki Ersoy, “Kayserispor teknik ve taktik açıdan eleştirilebilir ama finansal ve idari olarak bazı şeyleri konuşurken lütfen ona göre değerlendirme yapsınlar. ‘Bu transferler çöp’ diye yazanlar var. Giden futbolcu grubu nereye gitti. Attamah ve Hasan Ali Kaldırım 1’inci Lig’e gitti. Kayserispor’dan Ayrılan Mehdi Bourabia boşta. 1 Milyon 200 Bin Euro maliyeti vardı. Niye talep olmadı. Ackah’ı ‘verelim’ dedik, talep olmadı. Baran Ali Gezek gitmek istedi. Eyüpspor’a gitti. Kadroya mı girebiliyor. Bizim kardeşimiz. Milli takımda oynuyor, geri gelecek. Bizim futbolcumuz. Julian Jenavier, Dubai’ya 150 Bin Euro’ya transfer oldu. O da transferin son gününde. Bahoken’in takımı yok. Dorukhan yada Abdulsamet eleştiriliyor. Bakalım ama kaç paraya oynuyor. Dorukhan Toköz’ün A milli takımda 15-20 maçı var. Milan’a transfer olacakken şansız şekilde sakatlık yaşamıştır. Kendini topladığında olur. Gökhan Sazdağı da geldiğinde kadroda yer bulamıyordu. Boluspor’dan getirdik. Kaptan oldu. Buradan 1 Milyon 800 Bin Euro’ya Beşiktaş’a transfer oldu. Kayserispor'daki yerli futbolcuların maliyeti 1 Milyon 800 Bin Euro. Gökhan Sazdağı’nın ucuza gittiği söyleniyor. Kendisi kaptandı ve 1 Milyon Euro sözleşme istedi. Sözleşmesinin bitmesine de 3 ay vardı. 1 Milyon 800 Bin Euro futbolcu satıyorsun. ‘Ucuz gitti’ diyorlar. Bunları nasıl değerlendiriyorlar onu bilmiyorum. Ama bunların bilinmesini istiyorum. Konuşacak çok şey var. Ama şu anki gündemimiz Erciyes 38 FK’nın galibiyeti. Nice galibiyetlere diyorum” dedi.