Baki Ersoy, Organize Sanayi Emekçileriyle

MHP 2. sıra Milletvekili adayı Baki Ersoy, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalarda çalışan emekçileri ziyaret ederek onların oylarına talip oldu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret eden vekil adayı Baki Ersoy, fabrikalarda çalışan işçilerle sohbet edip geniş kitlelerle bir araya gelmiş oluyor.