Baki Ersoy, Pınarbaşı'nın Sağlık Sorunlarını Meclise Taşıdı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yazılı olarak cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tarafından sunulan soru önergesinde; Pınarbaşı Devlet Hastanesindeki branş doktoru eksikliği, MR ve tomografi gibi ileri görüntüleme cihazlarının yetersizliği, vatandaşların Kayseri merkeze sevk edilmek zorunda kalması ve hastanenin mevcut “D” sınıfından “C” sınıfına yükseltilmesi talepleri gündeme getirildi.

Önergede ayrıca ilçenin ağır kış şartları, şehir merkezine uzaklığı ve trafik kazalarının yoğunluğu nedeniyle sağlık altyapısının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan Ersoy, “Kayserimizin yüzölçümü olarak en büyük ilçelerinden Pınarbaşı’nda vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunları Gazi Meclisimizin gündemine taşıdık.

*Branş doktoru eksikliği

*MR ve tomografi yetersizliği

*Kayseri merkeze yapılan yoğun sevkler

*Hastanenin “C” sınıfına yükseltilmesi talebi ile ilgili soru önergemizi, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na ilettik. Pınarbaşılı hemşerilerimizin sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.