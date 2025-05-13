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  • Baki Ersoy'un 'Özel Gereksinimli Bireyler' için sorduğu destek soruları cevaplandırıldı

Baki Ersoy'un 'Özel Gereksinimli Bireyler' için sorduğu destek soruları cevaplandırıldı

MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy'un özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçları için Milli Eğitim Bakanlığı'na sorduğu sorular yazılı olarak cevaplandırıldı.

Baki Ersoy'un 'Özel Gereksinimli Bireyler' için sorduğu destek soruları cevaplandırıldı

Özel eğitim alanındaki sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan MHP Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un 12.03.2015 tarihli soru önergesi ilgili Bakanlık tarafından cevaplandırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  gelen resmi cevapta;

•Özel eğitim öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için sürekli eğitimler düzenlendiği,

•Görme engelli öğrencilerimize WeWALK akıllı baston, Orbit Reader 20-Braille cihazı gibi yardımcı teknolojilerin ücretsiz verildiği,

•Özel gereksinimli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik rehber kitaplar, dijital platformlar ve materyaller hazırlandığı,

•UNICEF iş birliğiyle kaynaştırma öğrencileri için öğretmen rehber kitaplarının yayımlandığı,

•Travmatik yaşam olaylarına maruz kalan özel eğitim öğrencileri için destek programları geliştirildiği ifade edildi..

Özel eğitim ihtiyacı olan her bireyin yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Ersoy Bakanlığın cevaplarıyla ilgili geniş bilgiyi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Haber Merkezi

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