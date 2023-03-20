Baki Ersoy, yeniden milletvekili aday adayı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, milletvekilliği için yeniden aday adayı olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılmasının kesinleşmesinin ardından partilerde aday adaylığı başvuru süreci başladı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise milletvekilliği için yeniden aday adayı olacağını duyurdu. 

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  • 20.03.2023 17:48
  • Güncelleme: 20.03.2023 17:48
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Baki Ersoy, yeniden milletvekili aday adayı

Ersoy adaylığını şu sözlerle duyurdu: “Değerli Kayseri halkı, kıymetli gönüldaşlarım. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde, bizi milletvekili olarak TBMM’ne gönderme teveccühünde bulunarak, bizlere sevdamız Kayseri’ye hizmet etme fırsatı veren halkımızın güvenine, sevgisine yeniden layık olmak adına,14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimler için tekrar aday adaylığı başvurumu yaptım. Bizdeki bitmez ve tükenmez Kayseri sevdasının azmi ve mücadelesiyle, Cumhur ittifakını ve partimiz MHP’yi Kayseri’de yine zafere taşıyacağız. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin çizgisinde ve onun gösterdiği hedefler için her türlü mücadeleye dün olduğu gibi, bugün de hazırız. Türkiye’nin ve sevdamız Kayseri’nin Cumhur ittifakına ve partimiz MHP’nin vizyonuna ihtiyacı vardır. Bugüne kadar Kayseri halkı bizlere, bizler sevdamız Kayseri’ye her daim sahip çıktık. Yine kucaklaşacağız, yine bütünleşeceğiz. Kazanan Türk milleti, kazanan Kayseri olacak.”

1ha

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