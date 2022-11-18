Baklava ustalığını bırakıp motosiklet işine girdi, Türkiye Şampiyonu oldu

Aslen Gaziantepli olan ve Kayseri’de yaşayan Adem Aksoy baklava ustalığını bırakarak motosiklet satış ve tamiri işine girdi. 2010 yılından itibaren motosiklet kullanan Aksoy, 2017 yılında ve bu sene yapılan yarışlarda birinci oldu. Antalya Kepez’de yapılan Türkiye Motosiklet Federasyonu Drag Şampiyonası’nda mücadele eden Adem Aksoy kategorisinde birinci oldu.

Motora olan düşkünlüğü nedeniyle mesleğini değiştirdiğini kaydeden Adem Aksoy, “2010 yılından beri Kayseri’de yaşıyorum. Baklavacıydım, motosikleti çok sevdiğim için bu sektöre yöneldim. 2013 yılından itibaren lisanslı olarak yarışıyorum. 2017 yılında kategorimde Türkiye birincisi oldum. İlk birinciliğimi standart-1 kategorisinde almıştım. Bu sene bir üst kategorisinde yarıştım ve yine birinci oldum. Motosikleti seviyorum, yarışmak güzel, kullanmak daha da güzel. Ben cadde ya da sokakta yarışmayı sevmiyorum” ifadesinde bulundu.

“İLLEGAL YARIŞLARI ÖNERMİYORUM”

Adem Aksoy konuşmasının devamında, illegal yarışları önermediğini vurguladı. Pistlerde yarışmanın daha sağlıklı ve güvenli olduğunu anlatan Aksoy, “Trafikte motor kullanırken diğer sürücüler sizi görmeyebiliyor. Bazen de mesafe iyi ayarlanamayabiliyor. Bu nedenle çok kaza oluyor. Motor sürücülerinin biraz daha dikkatli olması lazım. Motosiklet otomobil gibi değil, kaporta biziz. Ben önceden sadece motosiklet kullanıcısıydım. Furkan Özdemir ağabeyim teşvik etti. 2019 yılında İstanbul Park’a gittim. Orada pist sürüş eğitimi aldım. İstanbul uzak olduğu için gidemedim. Antalya’da drag pisti var oraya gidiyoruz, orada yarışıyoruz” dedi.