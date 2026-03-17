Baklavacılarda bayram mesaisi yoğunlaştı

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, geleneksel tatlı ikramının vazgeçilmezleri arasında yer alan baklava ve kadayıf çeşitlerini temin etmek için iş yerlerine akın ediyor. En çok tercih edilen ürünlerin başında cevizli ve fıstıklı baklava gelirken, tereyağlı ve Antep fıstıklı kadayıf gibi ürünlere de ilginin yüksek olduğu gözlemleniyor. Baklavacılık yapan Metin Ak (52), bayram öncesi yaşanan yoğunluğun esnafı memnun ettiğini belirterek, fiyatlar hakkında bilgi verdi. Ak, cevizli baklavanın kilogram fiyatının 230 TL, fıstıklı baklavanın ise 380 TL’den satışa sunulduğunu ifade etti. Tereyağlı baklava ve Antep fıstıklı kadayıfın kilogram fiyatının ise 500 TL olduğunu dile getiren Ak, “Bayram öncesinde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz. Fiyatlarımızı ulaşılabilir seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. İş yerimizde 15 personelle birlikte siparişleri zamanında yetiştirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Bayrama kadar tüm misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.