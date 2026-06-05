Bakü'de Altın Madalya Kayseri'ye Geldi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Herkes İçin Yüzme Projesi' Final Müsabakaları'nda Türkiye'yi temsil eden Kayserili sporcu Yiğit Ahmet Narin, altın madalya kazandı.

Bakü'de Altın Madalya Kayseri'ye Geldi

17 yaş kategorisinde mücadele eden milli sporcu Yiğit Ahmet Narin, final yarışlarında gösterdiği başarılı performansla rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı ve kürsünün en üst basamağında yer aldı. Uluslararası organizasyonda elde ettiği başarıyla hem Türkiye’nin hem de Kayseri’nin gururu olan genç sporcu, önemli bir başarıya imza attı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sporcu Yiğit Ahmet Narin ile başarısında emeği bulunan antrenörler tebrik edilerek, başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kadınlar Çarşısı Heykeli yenileniyor
Kadınlar Çarşısı Heykeli yenileniyor
Sağlık ERVA sporcusu Ayşegül Açık, Muaythai Dünya Şampiyonasına gidecek⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Sağlık ERVA sporcusu Ayşegül Açık, Muaythai Dünya Şampiyonasına gidecek⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri'de atıktan enerji üreten tesis açıldı
Kayseri’de atıktan enerji üreten tesis açıldı
Müebbet şahıs, öldürdüğü şahsın oğlunu yaralamaktan beraat etti
Müebbet şahıs, öldürdüğü şahsın oğlunu yaralamaktan beraat etti
'Hazır bulunulmuş bir ortam sunmak çocuğun üretkenliğini etkiler'
“Hazır bulunulmuş bir ortam sunmak çocuğun üretkenliğini etkiler”
Bakü'de Altın Madalya Kayseri'ye Geldi
Bakü’de Altın Madalya Kayseri’ye Geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!