Bakü’de Altın Madalya Kayseri’ye Geldi

17 yaş kategorisinde mücadele eden milli sporcu Yiğit Ahmet Narin, final yarışlarında gösterdiği başarılı performansla rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı ve kürsünün en üst basamağında yer aldı. Uluslararası organizasyonda elde ettiği başarıyla hem Türkiye’nin hem de Kayseri’nin gururu olan genç sporcu, önemli bir başarıya imza attı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sporcu Yiğit Ahmet Narin ile başarısında emeği bulunan antrenörler tebrik edilerek, başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.