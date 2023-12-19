BAL'da 10. hafta hakemleri açıklandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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  • 19.12.2023 08:31
  • Güncelleme: 19.12.2023 10:53
BAL'da 10. hafta hakemleri açıklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup’ta oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. TFF’nin resmi internet sitesinde haftanın maçlarını yönetecek hakemler kamuoyu ile paylaşıldı.

10. hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Yozgat Bozokspor-Malatyaspor: Ümit Gürsoy

Hekimhan Belediyespor-Bingöl Gençspor: Abdulkadir Oralı

Rüstempaşa-Elazığ Aksaray Gençlik: Mehmet Yetkin

Dersimspor-Erzincan Ulalarspor: Miraç Yıldırım

12 Bingölspor-Hacılar Erciyesspor: Murat Demir

İHA

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