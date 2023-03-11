BAL'da 18. hafta maçlarının hakemleri belirlendi

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

PAYLAŞ
  • 11.03.2023 09:59
  • Güncelleme: 11.03.2023 11:56
  • 58
BAL'da 18. hafta maçlarının hakemleri belirlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; yarın oynanacak Develigücü-Sincan Belediyespor maçını Güney Güneylioğlu yönetecek. Suvermez Kapadokya-Talasgücü Belediyespor maçında ise Mehmet Balbay düdük çalacak.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 18.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

Develigücü-Sincan Belediyespor: Güney Güneylioğlu

Yozgat Bozokspor-Yahşihanspor: Hasan Uyduran

Suvermez Kapadokya-Talasgücü: Mehmet Balbay

Osmancık Bel.spor-Eskil Bel.spor: Bekir Doğan

Mucurgücü-Niğde Belediyespor: Yavuz Yasul

Ankara TKİspor-Yozgat 1959 FK: Adem Güneş

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserili iş insanı İzzet Bayraktar vefat etti

Kayserili iş insanı İzzet Bayraktar vefat etti

'Kayseri afet bölgesine alınmalı, meslektaşlarımız için mücbir sebep ilan edilmeli'

“Kayseri afet bölgesine alınmalı, meslektaşlarımız için mücbir sebep ilan edilmeli”

Aracını tamir etmek için depremzedenin 12 bin TL'sini alan şahıs, ortadan kayboldu

Aracını tamir etmek için depremzedenin 12 bin TL'sini alan şahıs, ortadan kayboldu

Çağdaş Atan'dan ayrılık yönündeki haberlere cevap: 'Daha yeni geldik'

Çağdaş Atan'dan ayrılık yönündeki haberlere cevap: 'Daha yeni geldik'

Büyükkılıç'tan 'Toplanma Alanları' hatırlatması

Büyükkılıç'tan 'Toplanma Alanları' hatırlatması

Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ziyareti

Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ziyareti

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnşaat Mühendisi Gülsağır: 'Az hasarlı binalarda oturulabilir'

İnşaat Mühendisi Gülsağır: “Az hasarlı binalarda oturulabilir”

Bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bıçaklı kavga: 1 yaralı

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir'in desteklediği Süt Sağma Makinesi Dağıtım Töreni'ne katıldı

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir'in desteklediği Süt Sağma Makinesi Dağıtım Töreni'ne katıldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de kritik maç

Kayseri Süper Amatör Küme'de kritik maç

Büyükşehir'de 'deprem' zirvesi

Büyükşehir'de 'deprem' zirvesi

Büyükkılıç: 'Değerli büyüğümüz Hacı İzzet Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyoruz'

Büyükkılıç: 'Değerli büyüğümüz Hacı İzzet Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyoruz'

Cumhur İttifakı'nda seçim hazırlığı başladı

Cumhur İttifakı’nda seçim hazırlığı başladı