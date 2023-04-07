BAL'da 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanacak 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
- 07.04.2023 21:06
- Güncelleme: 07.04.2023 21:39
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta oynanacak 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta oynanacak 25. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’dan yapılan açıklamaya göre; Sincan Belediyespor-Hacılar Erciyesspor maçını Ordu bölgesinden Ümit Gürsoy, Osmancık Belediyespor-Talasgücü Belediyespor maçını Samsun bölgesinden Cihat Sizer yönetecek.
9 Nisan Pazar günü oynanacak 6 müsabaka ve bu maçları yönetecek hakemler şunlar:
Sincan Belediyespor - Hacılar Erciyesspor: Ümit Gürsoy
Osmancık Bel.spor - Talasgücü Bel.spor: Cihat Sizer
Yozgat Bozokspor - Suvermez Kapadokya: Mert Dudar
Develigücü - Ankara TKİspor: Fırat Kaçmaz
Eskil Belediyespor - Niğde Belediyespor: Mehmet Çelebi
Kırıkkale Yahşihanspor - Yozgat 1959 FK: İbrahim Güner