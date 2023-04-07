BAL'da 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynanacak 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

PAYLAŞ
  • 07.04.2023 21:06
  • Güncelleme: 07.04.2023 21:39
  • 42
BAL'da 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta oynanacak 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta oynanacak 25. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’dan yapılan açıklamaya göre; Sincan Belediyespor-Hacılar Erciyesspor maçını Ordu bölgesinden Ümit Gürsoy, Osmancık Belediyespor-Talasgücü Belediyespor maçını Samsun bölgesinden Cihat Sizer yönetecek.

9 Nisan Pazar günü oynanacak 6 müsabaka ve bu maçları yönetecek hakemler şunlar:

Sincan Belediyespor - Hacılar Erciyesspor: Ümit Gürsoy

Osmancık Bel.spor - Talasgücü Bel.spor: Cihat Sizer

Yozgat Bozokspor - Suvermez Kapadokya: Mert Dudar

Develigücü - Ankara TKİspor: Fırat Kaçmaz

Eskil Belediyespor - Niğde Belediyespor: Mehmet Çelebi

Kırıkkale Yahşihanspor - Yozgat 1959 FK: İbrahim Güner

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Özhaseki: 'Kayseri'de yeni simaların olması gerekiyor'

Özhaseki: “Kayseri’de yeni simaların olması gerekiyor”

150 kişi kapasiteli 12 adet yeni otobüs Kayseri'ye kazandırıldı

150 kişi kapasiteli 12 adet yeni otobüs Kayseri'ye kazandırıldı

2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Jandarmadan öğrencilere 'güvenli internet kullanımı' bilgilendirmesi

Jandarmadan öğrencilere 'güvenli internet kullanımı' bilgilendirmesi

Kayseri'de odalar ve borsadan TOBB Konut Seferberliği'ne tam destek

Kayseri'de odalar ve borsadan TOBB Konut Seferberliği'ne tam destek

İl Müftüsü Akkuş: 'Mescid-i Aksa'daki zulmün durdurulması için herkesin elinden geleni yapması lazım'

İl Müftüsü Akkuş: 'Mescid-i Aksa'daki zulmün durdurulması için herkesin elinden geleni yapması lazım'

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

6
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA… Yolcu uçağının motoru yandı: Acil iniş yaptı

SON DAKİKA… Yolcu uçağının motoru yandı: Acil iniş yaptı

Samet Koç: 'Fenerbahçe'nin hakemlerin desteğine ihtiyacı yok'

Samet Koç: 'Fenerbahçe'nin hakemlerin desteğine ihtiyacı yok'

DAHA FAZLA
BAL'da 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

BAL'da 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Yolcu minibüsü şarampole uçtu: 2 ölü, 7 yaralı

Yolcu minibüsü şarampole uçtu: 2 ölü, 7 yaralı

ERÜ'den, 'hibrit eğitim' açıklaması

ERÜ’den, ‘hibrit eğitim’ açıklaması

21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de itikafa girilebilecek camiler belli oldu

Kayseri’de itikafa girilebilecek camiler belli oldu