BAL'da Kayseri derbisinin hakemi belli oldu

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 6. Grup 8. haftada oynanacak Kayseri derbisinin hakemi belli oldu. Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor maçına Mersin bölgesinden Burak Doğru atandı.

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  • 18.11.2022 08:48
  • Güncelleme: 18.11.2022 10:00
BAL'da Kayseri derbisinin hakemi belli oldu
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Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 6. Grup 8. haftada oynanacak Kayseri derbisinin hakemi belli oldu. Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor maçına Mersin bölgesinden Burak Doğru atandı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta oynanacak 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü oynanacak Kayseri derbisinin hakemi Burak Doğru oldu. Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor maçını Mersin bölgesinden Burak Doğru yönetecek. Bu maçta Doğru’nun yardımcılıklarını Murat Oruç ile Murat Çam yapacak.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 8. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler ise şu şekilde:

Suvermez Kapadokya-Niğde Belediyespor: Havva Nur Demir

Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor: Burak Doğru

Başkent Şafakspor-Yahşihanspor: Murat Türker Aksu

Ankara TKİspor-Sincan Belediyespor: Hakan Aktaş

Mucurgücü-Osmancık Belediyespor: Kerim Çataklı

Yozgat 1959-Eskil belediyespor: Fırat Kaçmaz

Develigücü-Yozgat Bozokspor: Cantürk Kılıç

İHA

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