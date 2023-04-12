BAL'da son hafta nefes nefese

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden 3 Kayseri temsilcisi son haftaya puan puana girdi.

PAYLAŞ
  • 12.04.2023 12:42
  • Güncelleme: 12.04.2023 13:04
  • 58
BAL'da son hafta nefes nefese
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden 3 Kayseri temsilcisi son haftaya puan puana girdi.

Şampiyonluk mücaelesi veren Talasgücü Belediyespor, Osmancık Belediyespor ile berabere kalınca Sincan Belediyespor’un 2 puan gerisinde son haftaya 2.sırada girdi. Son hafta sahasında Yozgat Belediyesi Bozokspor ile karşı karşıya gelecek olan Talasgücü Belediyespor’un kazanması yetmeyecek. Talasgücü Belediyespor’un şampiyon olması için aynı zamanda lider Sincan Belediyespor’un, Niğde Belediyespor ile Niğde’de oynayacağı karşılaşmayı kaybetmesi gerekecek. Talasgücü galibiyeti, Sincan beraberliği halinde bu iki takım şampiyonu belirleyecek maç oynayacak. Kayseri ekipleri arasında ligden düşme ve baraj maçı oynama noktasında da büyük çekişme var. Hacılar Erciyesspor son haftaya 41 puanda, Develigücüspor ise 40 puanda girdi. Son maçta Hacılar Erciyesspor, evinde Kırıkkale Yahşihanspor ile karşılaşacak. Hacılar bu maçı kazandığı taktirde Develigücü Süper Amatör Küme’ye düşecek, Hacılar Erciyesspor ise Süper Amatör Küme’den gelen takım ile BAL Ligi’nde yeni sezonda devam etmek için maç yapacak.

Hacılar puan kaybeder, Develigücü kazanırsa düşen takım Hacılar Erciyesspor olacak. Kayseri takımları için çok büyük öneme sahip olan son hafta karşılaşmaları nefesleri kesecek. Develigücüspor ligin son haftasında Suvermez Kapadokyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Develigücüspor’a kazanmak yetmeyecek.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç'tan Yazıcıoğlu ve Pakdil'in kabirlerine ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Yazıcıoğlu ve Pakdil'in kabirlerine ziyaret

Erü'nün İnşaat Mühendisi Rektörü, Kayseri'nin yapı stoğuna dikkat çekti

Erü’nün İnşaat Mühendisi Rektörü, Kayseri’nin yapı stoğuna dikkat çekti

Bünyan Kitap Günlerine yoğun ilgi

Bünyan Kitap Günlerine yoğun ilgi

ERÜ'de cerrahlara 'Robotik Cerrahi Uygulamaları Simülasyon Eğitimi' veriliyor

ERÜ'de cerrahlara 'Robotik Cerrahi Uygulamaları Simülasyon Eğitimi' veriliyor

Ak Parti'den 'Cebe Dokunur' vaatler

Ak Parti'den 'Cebe Dokunur' vaatler

Ayşe Böhürler: Türkiye'nin 100 yıllık rüyalarını gerçekleştirecek olan Ak Parti'dir

Ayşe Böhürler: Türkiye'nin 100 yıllık rüyalarını gerçekleştirecek olan Ak Parti'dir

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

4
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

5
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

6
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ersoy, 'Kayserispor bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktır'

Milletvekili Ersoy, “Kayserispor bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi’nde oynayacaktır”

Erkilet'te çıkan yangında yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybetti

Erkilet'te çıkan yangında yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
Kayserispor Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Prof. Dr. Haluk Özener: 'Önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Kahramanmaraş'tır'

Prof. Dr. Haluk Özener: 'Önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Kahramanmaraş'tır'

Feci yangında ağır yaralanan anne öldü

Feci yangında ağır yaralanan anne öldü

Başkan Yalçın: 'Kayseri OSB'nin borcu yok, tertemiz gidiyoruz'

Başkan Yalçın: 'Kayseri OSB'nin borcu yok, tertemiz gidiyoruz'

Kentsel dönüşümle yıkılan gecekonduların hafriyatı temizleniyor

Kentsel dönüşümle yıkılan gecekonduların hafriyatı temizleniyor