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  • Bal üreticilerine 60 adet damızlık ana arı desteği verildi

Bal üreticilerine 60 adet damızlık ana arı desteği verildi

Özvatan ilçesindeki tescilli bal üreticisi arıcılara toplam 660 bin TL'lik 60 adet sertifikalı damızlık ana arı desteği sağlandı.

Bal üreticilerine 60 adet damızlık ana arı desteği verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılık alanında son 6 yıllık süreçte yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırımla üreticiye destek sunuldu. Bu kapsamda Özvatan ilçesindeki tescilli bal üreticisi arıcılara 60 adet sertifikalı damızlık ana arı desteği verdi.
İzole bir bölgede yetiştirilen Karniyol ırkı damızlık ana arı ve kolonisi Özvatanlı 60 üreticiye teslim edildi.

Yine bu sezon ‘Arı Bizden Kovan Sizden Projesi’ kapsamında 1000 adet koloniyi 4 milyon TL’lik yatırımla üreticiye sunuldu. Kayseri’de ana arı ıslahına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen sertifikalı damızlık ana arı desteği projesi ile 660 bin TL’lik bir yatırımı daha üreticiye kazandırıldı.

Haber Merkezi

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