BAL ve yerel futbol lig maçları 4 Mart'ta yeniden başlayacak

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu deprem nedeniyle ara verilen Bölgesel Amatör Lig (BAL) ile yerel futbol liglerinin 4-5 Mart'ta oynanacak olan müsabakalarla devam edeceğini açıkladı. 

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  • 24.02.2023 18:58
  • Güncelleme: 24.02.2023 18:58
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BAL ve yerel futbol lig maçları 4 Mart'ta yeniden başlayacak

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem nedeniyle ertelenen spor müsabakaları 4-5 Mart tarihinde devam edecek. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Bölgesel Amatör Lig ile yerel futbol ligleri hakkında açıklama yayınladı. TASKK tarafından yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrası TFF ‘nun 09.02.2023 tarihli kararı ile tüm Amatör müsabakalar Şubat ayı sonuna kadar ertelendiği açıklanmıştı. OHAL İlan edilen (Adana, Adıyaman Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye) illerimizde ve Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ve 7. Grup müsabakaları haricindeki tüm illerde Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Lig ve Alt Yaş kategorileri müsabakaları 4 - 5 Mart 2023 tarihinden itibaren oynatılacaktır. Deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat öncesinde ertelenen ve oynanamayan müsabakalarının 4-5 Mart 2023 tarihinden önce oynatılması ile ilgili karar Amatör İşler Kurulu tarafından verilecektir” ifadelerine yer verildi.

1ha

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