Balık ekmek geçen seneye göre yüzde 30 zamlandı

Kışa doğru giderken sofraların vazgeçilmezi balık oluyor. Öğrenciler, çalışanlar için ise balık ekmek daha çok tercih ediliyor. Geçen seneye oranla balık ekmek fiyatlarına yüzde 30 zam geldiğini anlatan Usta Alim Çetin, 'Geçen seneye oranla balık fiyatları yüzde 30 zamlandı

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  • 06.10.2023 19:30
  • Güncelleme: 06.10.2023 19:30
Balık ekmek geçen seneye göre yüzde 30 zamlandı

. Vatandaşlar kredi kartıyla alışveriş yapıyorlar. Bir müşteri balık ekmek yiyor ücretini kartla ödüyor. Hamsi ucuz olduğu için genelde vatandaşın talebi balık ekmekte hamsi oluyor” dedi. 

Av yasağının kalkmasıyla birlikte balıklar denizden çıktığı gibi tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahlar balıklarla şenlenirken balık ekmek fiyatları da geçen seneye oranla yüzde 30 zamlandı. Uzmanlar tarafından haftada en az bir kez tüketilmesi istenilen balık fiyatları ise ortalama 75 liradan satılıyor. Balık ekmek alabilenlerde ucuz olan hamsiyi tercih ediyor. 

Balık fiyatlarının diğer gıda ürünlerine göre daha uygun olduğunu söyleyen Usta Alim Çetin, “Ekmek arası balıklar 60’dan başlar. Hamsi 60 lira, uskumru 70 lira, çupra, levrek 90 lira. Kayseri halkının sağlık açısından balık yemesini tavsiye ederiz. Geçen seneye oranla balık fiyatları yüzde 30 zamlandı. Zamma rağmen halkın talebi iyi balık ekmeğe. Ekmek arası balığı genelde orta kesimli insanlar, öğrenciler, emekliler alıyor. Eskiye göre balık ekmeğe talep azalsa da vatandaş yine de alıyor. Çünkü diğer ürünlere göre balık ekmek daha ucuz” ifadelerini kullandı. 

‘VATANDAŞLAR BÜTÇELERİNİ ZORLAYARAK ALIYOR’

Asgari ücretin 11 bin lira civarında olduğu şu zamanda vatandaşın kolay kolay balık alamadığını dile getiren Usta Çetin, “Balığın kilosu ortalama 180-190 civarında olduğu bir ortamda herkes balık alamıyor. Buna rağmen insanlar bütçelerini zorlayarak, kredi kartıyla da olsa alıyor. Genelde vatandaşlar kredi kartıyla alışveriş yapıyorlar. Bir müşteri balık ekmek yiyor ücretini kartla ödüyor. Genelde halkın talebi balık ekmekte hamsi oluyor. Hamsi fiyatı da ucuz. Ekmek arası hamsi 60 lira” şeklinde konuştu.

1ha

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