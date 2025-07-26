Balık tutmanın maliyeti 500 TL'den başlıyor

Yılın her anında tercih edilen balıkçılık, yaz döneminde de yoğun ilgi görüyor. Balık tutmaya yeni başlayacaklar ya da profesyoneller; balığa çıkmadan önce balıkçılık mağazalarına yöneliyor.

İşletme Sahibi İbrahim Şeker, yeni başlayacaklar için ve profesyoneller balıkçı malzemelerinin fiyatları hakkında bilgiler vererek balık tutmak isteyenlerin gittiği yere göre ekipman verdiklerini vurguladı. Şeker, “Balık malzemesi kendi içerisinde çeşitli. Teknede kullanılanlar ve kıyıdan atılanlar gibi çok fazla çeşidimiz var. Yeni başlayacak bir müşteri 500 TL’ye de kamışını, makinasını, misinasını ve setlerini alabilir. 5 bin TL’ye de çıkabilir. Çok profesyonelleşirse mağazamızda 30-40 bin TL’ye de setler çıkabilir. Yeni başlayacak bir kişi bizim yönlendirmemizle alım yapıyor. Müşteriye nereye gideceğini soruyoruz. Gideceği yerde çıkan balığa göre malzeme veriyoruz. Yani sazana giden bir müşteriye alabalık seti verirseniz daha çabuk yıpranır. Müşterilerimizi balığa çıkmadan önce yönlendiriyoruz” diye konuştu.

‘KAYSERİ’DE BALIKÇILIĞIN GELİŞMESİNE ŞAŞIRANLAR VAR’

Detaylı bir meranın olduğunu, içerisinde birçok farklı balık çeşidinin bulunduğunu ve Kayseri’de balıkçılığın gelişmesine şaşıranların olduğunu ifade eden Şeker, şöyle konuştu: “Balık malzemeleri konusunda çok detaylı bir meramız var. Turna balığı, levrek, alabalık, sazan ve perch gibi çeşitli balıklar çıkıyor. Maralarımız bu konuda zengin. Kayseri’de balıkçılığın gelişmesine şaşıranlar var. Kullanıcılarımız arasında sportif faliyet yapanlarımız da yaygın.”