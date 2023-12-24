Balıkçı Çetin Çolak: “Balıkta bolluk var, vatandaşın cebinde para yok”

Ancak satışlardaki yoğunluğun balık bolluğuyla doğru orantılı olmadığı görülüyor. Balıklarda bolluk, fiyatlarda uygunluk olmasına rağmen satışlarda hareketlilik olmadığını belirten Balıkçı Metin Çolak, “Vatandaşta maddi darboğaz var, haliyle satışlara fazlasıyla yansıyor. Hükümet de bu durumun gayet farkında, 7 bin liraya, 11 bin liraya nasıl geçinebilir ki? Balıklarda bolluk var, vatandaşın cebinde para yok” dedi.

Eylül itibariyle av yasağının kalkması ve balık sezonunun açılmasıyla birlikte balıklar da tezgâhlarda yerini aldı. Avlanmadaki yoğunluğa göre balık fiyatları da türüne göre değişkenlik gösterirken Hamsi, çoğu zamanki gibi en ucuz balık olarak tezgâhlardaki yerini aldı. Ancak satışlardaki yoğunluğun balık bolluğuyla doğru orantılı olmadığı görülüyor.

Balıklarda bolluk, fiyatlarda uygunluk olmasına rağmen satışlarda hareketlilik olmadığını belirten Balıkçı Metin Çolak, “Vatandaşta maddi darboğaz var, haliyle satışlara fazlasıyla yansıyor. Hükümet de bu durumun gayet farkında, 7 bin liraya, 11 bin liraya nasıl geçinebilir ki?” dedi. Çolak, Hamsiyi örnek göstererek nakliye ve diğer ücretler de hesaba katıldığında 70 liralık fiyatıyla uygun durumda olduğunu söyledi ancak vatandaşın cebinde para olmadığını ifade ederek piyasada hareketlilik olmadığını vurguladı.

Balık fiyatlarındaki fiyatların her yıl olduğu gibi değişken olduğunu ifade eden vatandaş Yusuf İbiş, “Ekonomik durumlar, piyasa şartları bir kenara, balık ne kadar çok çıkarsa o kadar da fiyat düşüyor. Yine de fiyatlar uygun” dedi.

Haftanın 4 ile 5 günü balık tükettiklerini söyleyen İkbal Muncusunluoğlu, “Fiyatlar en azından et fiyatlarına nazaran uygun olduğunu söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

Çocukların beyin gelişimi için haftada iki kez balık tükettiklerini ifade eden vatandaş Hacı Karaca, “Geçen yıla göre de fiyatlar halâ uygun. Etin kilosuna bakıyoruz; 350-400 liralarda gezinirken hamsiyi 70 liraya alabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Güncel olarak balık fiyatları ise şu şekilde:

KARADENİZ HAMSİ: 70 TL

MARMARA HAMSİ: 50 TL

KARADENİZ SOMON: 110 TL

LEVREK: 175 TL

AÇIK DENİZ LEVREK: 230 TL

BARBUN: 135 TL

LÜFER: 190 TL

ÇUPRA: 189 TL

USKUMRU: 110 TL

LAGOS: 270 TL

MEZGİT: 195 TL.