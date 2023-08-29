Balıkçı Çetinkaya, 'Hamsiyi bu sene 50 liradan satarız'

Türkiye'de 1 Eylül'den itibaren denizlerde avlanma yasağı kalkıyor. Böylelikle sezonun ilk balıkları tezgahlarda yerini alacak.

PAYLAŞ
  • 29.08.2023 19:24
  • Güncelleme: 29.08.2023 19:24
Balıkçı Çetinkaya, 'Hamsiyi bu sene 50 liradan satarız'

 Vatandaşlar ve balıkçılar balık sezonunun açılmasını bekliyor. Geçen seneye oranla işlerinin azaldığını söyleyen Balıkçı Mustafa Çetinkaya, “İşlerimiz geçen sene biraz daha fazlaydı. Geçen yıl hamsinin fiyatı 25-30 liradan satışa başladı. Daha sonra git gide artmaya başladı. Bu sene de 50 liradan satarız” dedi.

Av yasağının bitmesine sayılı günler kaldı. Balıkçılar 4,5 aylık yasak sonrası denize açılacak. 1 Eylül itibariyle denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahların balıkla şenlenmesi bekleniyor. Alabalığın günlük taze olarak yakalandığı ve bu yüzden Kayserililerin daha çok bu balığı tercih ettiğini ifade eden Balıkçı Mustafa Çetinkaya, “Avlanma yasağı varken çupra, levrek ve somon, Ordu’dan ve İzmir’den geliyor. Hamsiler de geçen yıldan dolaplara koyduklarımızı günlük çıkartıp satıyoruz. Alabalık, Kayseri’de Yamula Barajı’nda avlanıyor. Alabalık günlük taze geldiği için vatandaşın tercihi oluyor” şeklinde konuştu.

Balıkçı Çetinkaya, bu yıl balık satışlarının geçen yıla nazaran az ama yine de iyi olduğunu dile getirerek, fiyatların ise geçen yıl daha uygun olduğunu ifade etti. Çetinkaya, “ Bu sene balığa talep iyi. Vatandaş bolca balık yiyor. Geçen yıla oranla talep daha az. Vatandaşın cebi biraz yavanlaştı. Vatandaşlar ayda bir kere balık yiyor. Bu yüzden geçen sene biraz daha fazlaydı işlerimiz. Geçen yıl hamsinin fiyatı 25-30 liradan satışa başladı. Daha sonra git gide artmaya başladı. Bu sene de 50 liradan satarız” diye konuştu.

"VATANDAŞ BOL BOL HAMSİ YİYECEK İNŞALLAH"

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’den itibaren kalkmasının ardından tezgahların balıkla dolacağını söyleyen Çetinkaya, “Tezgahlar balıkla dolacak inşallah. Bu sene hamsinin bol olduğunu söylüyorlar. Vatandaş bol bol hamsi yiyecek inşallah. Ama Balık fazla gelirse fiyatlar otomatik olarak düşer. Bol çıkınca çöpe atacak değiller, piyasaya sürecekler. O yüzden de fiyatlar düşer” dedi. 

Çetinkaya, son olarak fiyat artışına yakıt fiyatlarının etkisi olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız biraz daha bizleri düşünürse, vatandaşın alım gücü artarsa iyi olur. Ayrıca mazot fiyatları da biraz düşerse vatandaşlar balığı daha ucuz yer. Mazot pahalı olduğu için, 20-30 liraya balık satmamız mümkün değil. Bir araç buraya en az 3-4 bin liraya geliyor” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
ERÜ ile AGÜ Öğretim Üyeleri, Çimentosuz Yapı Malzemesi Üretti

ERÜ ile AGÜ Öğretim Üyeleri, Çimentosuz Yapı Malzemesi Üretti

Kayseri Şeker'in 68. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Kayseri Şeker'in 68. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Kayseri protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Kayseri protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Başkan Büyükkılıç'tan 'akıllı ulaşım' vurgusu

Başkan Büyükkılıç'tan 'akıllı ulaşım' vurgusu

Başkan Akay: '430 bin ton olan üretim kotamızı 475 bin tona çıkardık'

Başkan Akay: “430 bin ton olan üretim kotamızı 475 bin tona çıkardık”

Başkan Yalçın: 'Kırsala sahip çıkmayan, şehri yönetemez'

Başkan Yalçın: 'Kırsala sahip çıkmayan, şehri yönetemez'

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehadetinin yıl dönümünde Şehid Seyyid Kutub

Şehadetinin yıl dönümünde Şehid Seyyid Kutub

ERÜ ile AGÜ Öğretim Üyeleri, çimentosuz düşük karbon salınımlı yapı malzemesi üretti

ERÜ ile AGÜ Öğretim Üyeleri, çimentosuz düşük karbon salınımlı yapı malzemesi üretti

DAHA FAZLA
Balıkçı Çetinkaya, 'Hamsiyi bu sene 50 liradan satarız'

Balıkçı Çetinkaya, “Hamsiyi bu sene 50 liradan satarız”

Başkan Gülsoy: 'Firmalar son dönemde finansmana erişim zorluğu yaşıyor'

Başkan Gülsoy: 'Firmalar son dönemde finansmana erişim zorluğu yaşıyor'

Başkan Büyükkılıç'tan Nakliyeciler Sitesi Esnafına Teşekkür

Başkan Büyükkılıç'tan Nakliyeciler Sitesi Esnafına Teşekkür

Yahyalı'da AB Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Yahyalı'da AB Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Çiçek, Akar ve Büyükkılıç Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Çiçek, Akar ve Büyükkılıç Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu