Balıkçı Çetinkaya, “Hamsiyi bu sene 50 liradan satarız”

Vatandaşlar ve balıkçılar balık sezonunun açılmasını bekliyor. Geçen seneye oranla işlerinin azaldığını söyleyen Balıkçı Mustafa Çetinkaya, “İşlerimiz geçen sene biraz daha fazlaydı. Geçen yıl hamsinin fiyatı 25-30 liradan satışa başladı. Daha sonra git gide artmaya başladı. Bu sene de 50 liradan satarız” dedi.

Av yasağının bitmesine sayılı günler kaldı. Balıkçılar 4,5 aylık yasak sonrası denize açılacak. 1 Eylül itibariyle denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahların balıkla şenlenmesi bekleniyor. Alabalığın günlük taze olarak yakalandığı ve bu yüzden Kayserililerin daha çok bu balığı tercih ettiğini ifade eden Balıkçı Mustafa Çetinkaya, “Avlanma yasağı varken çupra, levrek ve somon, Ordu’dan ve İzmir’den geliyor. Hamsiler de geçen yıldan dolaplara koyduklarımızı günlük çıkartıp satıyoruz. Alabalık, Kayseri’de Yamula Barajı’nda avlanıyor. Alabalık günlük taze geldiği için vatandaşın tercihi oluyor” şeklinde konuştu.

Balıkçı Çetinkaya, bu yıl balık satışlarının geçen yıla nazaran az ama yine de iyi olduğunu dile getirerek, fiyatların ise geçen yıl daha uygun olduğunu ifade etti. Çetinkaya, “ Bu sene balığa talep iyi. Vatandaş bolca balık yiyor. Geçen yıla oranla talep daha az. Vatandaşın cebi biraz yavanlaştı. Vatandaşlar ayda bir kere balık yiyor. Bu yüzden geçen sene biraz daha fazlaydı işlerimiz. Geçen yıl hamsinin fiyatı 25-30 liradan satışa başladı. Daha sonra git gide artmaya başladı. Bu sene de 50 liradan satarız” diye konuştu.

"VATANDAŞ BOL BOL HAMSİ YİYECEK İNŞALLAH"

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’den itibaren kalkmasının ardından tezgahların balıkla dolacağını söyleyen Çetinkaya, “Tezgahlar balıkla dolacak inşallah. Bu sene hamsinin bol olduğunu söylüyorlar. Vatandaş bol bol hamsi yiyecek inşallah. Ama Balık fazla gelirse fiyatlar otomatik olarak düşer. Bol çıkınca çöpe atacak değiller, piyasaya sürecekler. O yüzden de fiyatlar düşer” dedi.

Çetinkaya, son olarak fiyat artışına yakıt fiyatlarının etkisi olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız biraz daha bizleri düşünürse, vatandaşın alım gücü artarsa iyi olur. Ayrıca mazot fiyatları da biraz düşerse vatandaşlar balığı daha ucuz yer. Mazot pahalı olduğu için, 20-30 liraya balık satmamız mümkün değil. Bir araç buraya en az 3-4 bin liraya geliyor” ifadelerini kullandı.