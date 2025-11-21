Balıkçı Karaduman, 'Kayseri dışından gelen avcılar limitlere uymuyor'

  • Haberler
21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü'nde konuşan Kayseri Amatör Olta Balıkçılıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Ümit Karaduman, 'Kayseri'de aşırı derecede bir sorunumuz yok. Ancak Kayseri'de şöyle bir sorunumuz var: Kayseri dışından gelen avcılar limitlere uymuyorlar. Mümkün olduğu kadar uymaları için özen gösteriyoruz. Kayseri dışından gelmeyin demiyoruz. Gelsinler ama kurallara uysunlar' dedi.

21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü, dünyada sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekmek amacı ile Dünya Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Balıkçılar Forumu'nun 1997'de aldığı bir kararla Dünya Balıkçılık Günü her yıl Kasım ayının 21'inde kutlanmaktadır. Kayseri Amatör Olta Balıkçılıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Ümit Karaduman, Kayseri dışından gelen avcıların limitlere uymadığını ve patates ürecilerinin kuyu sularınını fazla kullanmasının balıkçılığa zarar verdiğini belirterek, “Bugün 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü, bayağı bir sorunlarımız olan bir sektörde biz Kayseri olarak; Kayseri İl Tarım Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ve Sulama Birliği ile koordineli çalışıyoruz. Kayseri’de aşırı derecede bir sorunumuz yok. Ancak Kayseri’de şöyle bir sorunumuz var: Kayseri dışından gelen avcılar limitlere uymuyorlar. Mümkün olduğu kadar uymaları için özen gösteriyoruz. Kayseri dışından gelmeyin demiyoruz. Gelsinler ama kurallara uysunlar. İkinci bir konu: Sularımızda bayağı bir çekilme var. Genel sebebi de, yeraltı sularının patates yetiştiricilerinin çok fazla kullanması. Sularımız eksildi. Bu da ilerisi için bir sorun. Biz Dünya Balıkçılık Günü’nü yaşatmamız için bilinçlendirme yapmamız gerekiyor. Yoksa ileride biz bu günü kutlayamayacağız. Bilinçli avcılık yapalım. Limitlere uyalım. Tarihlere, zamanlara uyalım. Gelecek nesillere, bu güzel günü kutlaması için bilinçlendirme yapılmasını tavsiye ediyorum. Bu vesile ile 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

