Balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi, tezgahlar şenlendi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle ‘vira bismillah’ diyerek denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar tezgahlarda yerini aldı. Balıkçıların tuttukları balıklar hallerden sonra pazarlardaki tezgahları doldurdu. Tezgahlarda en çok hamsi tercih ediliyor. Balığın bu sezon bol olduğunu dile getiren 30 yıldır balık satıcısı olan Mustafa Çetinkaya, “Balık fiyatları; şu durumda çok güzel, hamsi 50 liraya, istavrit 50 liraya, uskumru 75 liraya düştü. Bu vakitler, vatandaşı haftada en az bir gün balık yemeye davet ediyoruz. Hem çok yararlı hem de etten ucuz. Ete verecek 400 lira, balığa verecek 50 lira. 1 kilo balığa 3 kişi de doyar. Böyle giderse maşallah bolluk iyi, hamsiden palamuta kasa kasa balık geliyor. Süreç bu durumda ilerlerse fiyatlardan da bolluktan da memnunuz, fiyatlar 50 liradan yukarıya çıkmazsa memnunuz. Bazı vatandaşlar da ‘kar kış gelmeden balık yemem’ diyor, karın kışın düşmesiyle balığın yenip yenmemesinin bir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

SEZON AÇILDI, İŞLER YOĞUN

Sezonun açılmasıyla işlerinin de arttığını söyleyen Çetinkaya, “Sezon da açıldı ki işlerimiz zaten yoğun. Vatandaşlarımız her hafta yemese de 15 günde bir balık yemeye geliyor. Balıklar Kayserimize İzmir’den, Karadeniz Bölgesi’nden, İstanbul’dan gelir. Balık neredeyse oradan geliyor. Balıklar Rusya’ya da gitse Rusya’dan gelir” şeklinde konuştu.

‘BALIĞI ETTEN DAHA FAZLA TERCİH EDİYORUM’

Balığı etten daha fazla tercih ettiklerini ifade eden Adil Yüksek, Vatandaş, “Hamsi uygun gözüküyor keza uskumru da taze gözüküyor hem de fiyatı uygun ancak diğer balıkların mevsimine göre bu fiyatları uygun mu? Onu bilemiyorum. Kış sezonu açıldı mı balık yemeye başlarız, bitene kadar yemeye devam ederiz. Balığı etten daha fazla tercih ediyorum” diye konuştu.

Tezgahlardaki balık fiyatları ise şöyle;

Hamsi: 50 TL

İstavrit: 50 TL

Sardalya (İri Hamsi): 50 ile 60 TL arası

Uskumru: 75 ile 89 TL arası

Palamut: 60 TL

Alabalık: 90 TL

Ordu Levrek: 179 TL

Somon ve somon çeşitleri: 100-250 TL

Karadeniz Çupra: 165 TL

Kefal: 45 TL.