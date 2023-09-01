Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık sezonu açıldı. Kayseri'de balıkçılık yapan Ali Akçakaya, bu yıl küçük balıklardan umutlu olduklarını söyledi.

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  • 01.09.2023 15:20
  • Güncelleme: 01.09.2023 15:30
Balıkçılar yeni sezondan umutlu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık sezonu açıldı. Kayseri’de balıkçılık yapan Ali Akçakaya, bu yıl küçük balıklardan umutlu olduklarını söyledi.

15 Nisan’da başlayan av yasağının dün gece saat 00.00 itibarıyla sona ermesi ile balıklar tezgahlarda yerini almaya başlarken, Kayseri’de balıkçılık yapan Ali Akçakaya bu yıl palamudun az olduğunu, hamsi, istavrit, çinekop ve sardalya gibi küçük balıkların bol olmasını beklediklerini söyledi. Akçakaya, “Geçen seneye oranla palamut biraz daha az olacak. Palamudun az olmasından dolayı hamsi, istavrit, çinekop, sardalya gibi balıklarımızın daha fazla olmasını bekliyoruz. İnşallah bereketli olur. Bu sene yağış fazla oldu. Balık için de faydasını bekliyoruz. Genel itibarıyla bu sene küçük balıkta yoğunluk yaşanacak. Umudumuz bol ve bereketli olması yönünde. İnşallah vatandaşlar da uygun fiyata balığını alabilir. Önceki dönemlere göre balıklarımızın fiyatları biraz yüksek olacak diye bekliyoruz. İlerleyen zamanlarda balığın daha da bollaşmasıyla beraber fiyatlar daha da uygun seviyelere iner diye beklentimiz var. Küçük balıkların avlanması yasaklanıyor. Zaten bu nedenle küçük balıklar avlanmıyor. Yasal bir boy var. Yasal boya dikkat edildiği sürece herkes uygun boyutta balık alabilecek. Bunun denetimi, kontrolü yapılıyor. Önemli olan balıkta boyut değil, tazeliktir. Vatandaşlarımıza en önemli tavsiyemiz balığı alırken tazeliğine dikkat etmeleri ve aldıkları yere dikkat etmeleridir” şeklinde konuştu.

Vatandaşları denizleri temiz tutmaları yönünde uyaran Akçakaya, “Hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak denizlerimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Çünkü denizler bizim aynı tarlamız gibidir. Tarlamıza nasıl gübre veriyorsak, denizlerimize de özen göstermemiz gerekiyor. Denizlerimizi kirletmememiz gerekiyor. Kirletenleri uygun bir şekilde uyarmamız gerekiyor. Çünkü burası bizden sonraki nesillere de çok gerekli olan bir miras. O nedenle denizlerimizi temiz tutmalıyız” ifadelerini kullandı.

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İHA

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