Balkonda yakılan mangal evdeki çocukları zehirledi

Sivas’ta yabancı uyruklu bir kişinin balkonda yaktığı mangalın dumanı evin içerisindeki 3 çocuğunun zehirlenmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta şehir merkezi Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi ikamet ettiği evin balkonunda kömürle mangal ateşi yaktı. Evin içerisine dolan dumandan etkilenen T.H. (13), R.H.(10) ve A.H.(3) isimli 3 çocuk baygınlık geçirdi. Baba kendi aracıyla çocukları Numune Hastanesine götürdü. Üç çocuk, karbon monoksit zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.