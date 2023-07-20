Balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Kayseri'de akşam saatlerinde çamaşır asmak için çıktığı evin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düştü. 

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  • 20.07.2023 07:07
  • Güncelleme: 20.07.2023 07:07
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Balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Olay, Kayseri’nin Talas İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi, Mehmet Timuçin Caddesi’nde  bulunan Öztoprak apartmanının 10. katında meydana geldi. Evinin balkonuna çamaşır asmak için çıkan genç kadın B.K. (25) dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Şahıs olay yerine gelen sağlık ekibiplerince hastaneye kaldırırken, Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

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