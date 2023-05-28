Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Dün Melikgazi ilçesine Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir apartmanın 12’nci katında dengesini kaybederek düşen 5 yaşındaki kızını kurtarmaya çalışan anne ile kucağındaki oğlu da düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde, anne Nurgül Dal (29), Zümra Dal (5) ve Hamza Dal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz kadın ve çocuklarının cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Asri Mezarlık içerisinde bulunan Hulusi Akar Camii’nde kılınan namaza Nurgül Dal’ın eşi ve Zümra ile Hamza’nın babası H. Dal ile aile yakınları katıldı. Anne ve çocuklarının cenazesi Hacılar İlçe Mezarlığı’na defnedildi.