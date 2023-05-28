Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

 Kayseri'de 12'nci kattan düşen kızını kurtarmaya çalışırken kucağındaki oğluyla birlikte düşen ve2 çocuğu hayatını kaybeden anne kolundan cenaze namazının ardından defnedildi. 

PAYLAŞ
  • 28.05.2023 14:29
  • Güncelleme: 28.05.2023 14:29
  • 106
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Dün Melikgazi ilçesine Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir apartmanın 12’nci katında dengesini kaybederek düşen 5 yaşındaki kızını kurtarmaya çalışan anne ile kucağındaki oğlu da düştü. 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde, anne Nurgül Dal (29), Zümra Dal (5) ve Hamza Dal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 
Talihsiz kadın ve çocuklarının cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Asri Mezarlık içerisinde bulunan Hulusi Akar Camii’nde kılınan namaza Nurgül Dal’ın eşi ve Zümra ile Hamza’nın babası H. Dal ile aile yakınları katıldı. Anne ve çocuklarının cenazesi Hacılar İlçe Mezarlığı’na defnedildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Murat Cahid Cıngı: 'Cumhurbaşkanımız halkımızın teveccühü ile inşallah yüksek oranla yeniden seçilecek'

Murat Cahid Cıngı: 'Cumhurbaşkanımız halkımızın teveccühü ile inşallah yüksek oranla yeniden seçilecek'

Oyunu kullanan Baki Ersoy: 'Açık ara farkla Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır diye umut ediyorum'

Oyunu kullanan Baki Ersoy: 'Açık ara farkla Recep Tayyip Erdoğan kazanacaktır diye umut ediyorum'

Bayar Özsoy: 'Türkiye'nin şahlanış dönemi başlayacak'

Bayar Özsoy: 'Türkiye'nin şahlanış dönemi başlayacak'

Şaban Çopuroğlu: 'Halkımızın bize karşı teveccühünün arttığı kanaatindeyiz'

Şaban Çopuroğlu: 'Halkımızın bize karşı teveccühünün arttığı kanaatindeyiz'

Oyunu kullanan Başkan Büyükkılıç: 'Milletimizin iradesine saygı duyuyoruz'

Oyunu kullanan Başkan Büyükkılıç: 'Milletimizin iradesine saygı duyuyoruz'

Özhaseki: 'AK Parti'nin kazanmış olduğu yeni zaferle birlikte tüm Türkiye kazanacak'

Özhaseki: 'AK Parti'nin kazanmış olduğu yeni zaferle birlikte tüm Türkiye kazanacak'

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

6
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Başkan Çolakbayrakdar, ailesiyle birlikte oy kullandı

Başkan Çolakbayrakdar, ailesiyle birlikte oy kullandı

DAHA FAZLA
Başkan Palancıoğlu oyunu kullandı

Başkan Palancıoğlu oyunu kullandı

CHP'li Aşkın Genç ve eşi Zahide Genç oyunu kullandı

CHP’li Aşkın Genç ve eşi Zahide Genç oyunu kullandı

Önce kayınbabasına sonra arabasına sopa ile saldırdı

Önce kayınbabasına sonra arabasına sopa ile saldırdı

Milletvekili Böhürler: 'Seçim sonuçlarıyla Türkiye'nin yönünü görmüş olacağız'

Milletvekili Böhürler: 'Seçim sonuçlarıyla Türkiye'nin yönünü görmüş olacağız'

Mahmut Arıkan oyunu kullandı

Mahmut Arıkan oyunu kullandı