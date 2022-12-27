Balkondan rastgele ateş açan şahsı emniyet müdürü ikna etti

Nevşehir’de iddiaya göre çocuklarını görmek için eve gelen ve göremeyince etrafa rastgele ateş açan şahsı, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Herikli Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde meydana gelen olayda evden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen İlhan A., çocuklarını görmek için eve eve geldi. Geldiği evde çocuklarını göremeyen İlhan A., önce dışarı çıktı. Burada etrafa bağırıp çağıran İlhan A., daha sonra eve girdi. Çocuklarını görmek istediğini belirterek, elindeki tüfekle etrafa rastgele açan şahsı görenler, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, balkona çıkarak etrafa rastgele ateş açan İlhan A.’yı ikna etmek için çalıştı.

Emniyet müdürü ikna etti

Olay yerine gelen Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, bir süre şahıs ile görüştü. İlhan A.’yı ikna eden Loğoğlu evden çıkardığı şahsı makam aracına bindirerek, olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.