Balon kazasında tutuklanan pilot tutuksuz yargılanacak

Kapadokya’da geçtiğimiz ay sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin hayatını kaybettiği kazada tutuklanan sıcak hava balonu pilotu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Ekim tarihinde Göreme Beldesi’nden havalanan sıcak hava balonu, Kavak Beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırada rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada İspanyol Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetti, 3 turist de yaralandı. Sıcak hava balonu pilotu Moustafa Mohamed Amın Khelidy de, olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 10 yıllık pilot Khelidy’nin ifadesinde, "Zelve Ören Yeri mevkinden sabah saat 07.25’te 28 yolcu ile birlikte havalandık. Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun sonunda Kilik bölgesinde inişe geçtik. Balon ile inmeden önce yolculara gerekli uyarıları yaptım. İniş pozisyonu kuralına uymalarını söyledim. 5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için sepetten düştü. Maalesef kendileri iniş pozisyonunu alamadılar" dediği öğrenildi.

Türk vatandaşı olan Khelidy, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.